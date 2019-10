Ancora passaggio di moto nel sentiero tra Glori e Carpasio, su Facebook "C'è un'ordinanza di divieto"

Ancora polemiche per il passaggio delle moto nel sentiero Carpasio-Glori. Sulla pagina Facebook "Glori: the place to Be", è comparso un messaggio in cui si ricorda l'ordinanza che vieta il passaggio delle moto, perché pericolose in quanto la frazione di Glori non è più disabitato.



"GLORI HA DI NUOVO BISOGNO DEL VOSTRO AIUTO!!!

Per l'ennesima volta il paese é stato percorso da gruppi di moto da Cross (prima volta eludendo i dissuasori messi dal comune di Molini). Abbiamo bisogno che ci aiutate a diffondere questo post:

Il sentiero Carpasio - Glori NON É PERCORRIBILE CON LE MOTO!

Al di la del dissesto delle antiche mulattiere e del fatto che c'e un'ordinanza di divieto, il percorso finisce tra le vie del paese, e Glori NON È PIÙ UN PAESE DISABITATO!!! Ogni giorno ci sono bambini, anziani e giovani e meno che percorrono le vie!



Attraversare il borgo in moto é PERICOLOSISSIMO!!! Se avete amici o parenti iscritti a moto club o motociclisti in prima persona, avvisateli. Condividete questo post per diffondere la notizia il più possibile.

Prevenire è meglio che curare no???".