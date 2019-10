Alla scoperta del territorio: in giro per Valloria, con la guida di Alberto Berruti

Vediamo se indovinate: dove si possono ammirare più di 150 opere d’arte senza pagare il biglietto?

No, non è una mostra, siete decisamente fuori strada. Come? Un'asta di oggetti preziosi? No, neanche quella. Una chiesa particolarmente importante? Siete ancora lontani.



Vi arrendete?

E' il museo all’aperto ricavato nel pittoresco borgo di Valloria, a pochi chilometri da Imperia. Da più di vent'anni, su invito dei proprietari, artisti da tutto il mondo vengono a decorare le porte delle case del borgo. Col tempo si è creata una collezione unica nel suo genere, visibile liberamente di giorno e di notte.

Andiamo a scoprire di più su questo incredibile paese.



Valloria è una frazione del Comune di Prelà, nella parte alta della Val Prino.

Sembra che il suo nome derivi da Vallis Aurea, Valle dell'Oro, in riferimento all'olio extravergine di altissima qualità prodotto da secoli coltivando le olive taggiasche.

Il paese si raggiunge lasciandosi alle spalle il mar Ligure e immergendosi in un mare di ulivi che ricopre le colline. La protezione fornita dalla bastionata dei monti Faudo, Arbozzaro e Moro, a un passo dalla costa, garantisce un microclima gradevolmente mite.



Nel Medioevo il territorio del Comune di Prelà deteneva il nome suggestivo di Contea di Pietralata, proprietà di un ramo dei Conti di Ventimiglia.

Nei secoli successivi i Savoia riuscirono ad accaparrarsi la zona, con grande disappunto della Repubblica di Genova, e la mantennero fino alla creazione del Regno d'Italia. Valloria rimase però sempre ai margini dei grandi avvenimenti ricordati nei libri. La sua storia parla di fatica nelle campagne, di ritmi lenti e tradizioni antiche.

Ogni anno, a fine autunno, le “garessine” partivano dal Piemonte, percorrevano le millenarie vie del sale e venivano qui a raccogliere le olive. Molto spesso queste ragazze trovavano in Liguria un marito e una nuova vita. Se invece un forestiero voleva prendere in moglie una ragazza di Valloria, secondo l’usanza dello “spaudo” era obbligato a versare un risarcimento in denaro al paese, altrimenti il matrimonio non si poteva celebrare.



Col passare dei secoli, inevitabilmente, la modernità venne a turbare la tranquilla esistenza di Valloria.

Alla fine dell'Ottocento la costa iniziò progressivamente a industrializzarsi; il miraggio o la realtà di una vita meno dura in città divennero irresistibili e iniziò un lento abbandono delle campagne della vallata.

Valloria passò nel giro di due secoli da più di 300 a circa 30 abitanti.

Alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso il paese era vicino al completo abbandono.



Alcuni ragazzi di Valloria, alcuni "emigrati" in città, iniziarono allora a riunirsi per cercare soluzioni ed evitare che il loro paese finisse nel dimenticatoio della storia.

Nel 1991 nacque ufficialmente l'Associazione Amici di Valloria - Le tre Fontane.

La prima idea fu quella di far conoscere in paese tramite una sagra estiva.

Valloria non ha una piazza abbastanza grande per una manifestazione di questo genere, così gli organizzatori ebbero la felice intuizione di organizzare la sagra adattando alcune fasce di terreno appena fuori dall'abitato.

Immaginate l'atmosfera di una fresca serata estiva con musica e tavole imbandite nel bel mezzo di un uliveto illuminato a giorno.

Anzi, non limitatevi all'immaginazione, andate a verificare di persona: la sagra si ripete ogni anno dal 1991 nel primo week end di luglio e da alcuni anni viene bissata nel primo fine settimana di agosto. Lo slogan "A Valloria fai baldoria!" è ormai conosciuto anche al di fuori della Provincia di Imperia e col passare degli anni il successo della manifestazione continua ad aumentare. L’Associazione pensò poi che alla base della rinascita del borgo dovesse esserci il recupero della memoria.

Nel 1994 gli Amici di Valloria restaurarono così l'Oratorio di Santa Croce, in completo abbandono, e lo trasformarono in un "Museo delle Cose Dimenticate", un museo etnografico che raccoglie oggetti della vita di un tempo, ormai praticamente inutilizzati.



Sono raccolte che hanno un grande valore culturale e soprattutto i più piccoli andrebbero portati a fare una visita. La collezione è impreziosita da alcune opere di un geniale artigiano autodidatta del paese, Giacomo "Minetto" Pisani. Dotato di una manualità fuori dal comune e amante della musica, era riuscito con materiali di riuso a costruirsi un violino, una macchina fotografica e un complicato strumento musicale simile ad un organo, chiamato "ripercussia". A far conoscere Valloria nel mondo sarà però un’altra idea davvero particolare.



A partire dagli anni Settanta si era diffusa la pratica di abbellire i paesi dell'entroterra con alcuni murales. Girando per le nostre colline se ne trovano alcuni anche di ottima fattura.I ragazzi di Valloria fecero una pensata decisamente più originale: invece di decorare un muro perché non far dipingere le porte di case, stalle, cantine, magazzini, magari proprio quelle più rovinate dal passare del tempo? All'inizio convincere gli artisti non era per niente semplice. Dopo i primi lavori però fu chiaro che l'idea non era solo originale ma anche molto interessante sotto il profilo artistico.



Gli Amici di Valloria infatti diedero carta bianca agli autori, con il risultato di creare progressivamente una differenza di stili notevole, che abbraccia tendenze artistiche molto diverse tra loro. Si passa dall'Impressionismo, all'Astrattismo, dalla Pop Art al Simbolismo, ma non mancano anche paesaggi tradizionali o porte trasformate in installazioni. Anche i temi toccati sono diversissimi tra loro, ogni porta racconta una storia diversa anche se spesso è chiara l'intenzione dei pittori di omaggiare il paese e la sua storia. Come vedrete, le varie opere riescono a fondersi in modo davvero armonico con le architetture del borgo antico, dando luce e nuova vita a carruggi, piazzette, scalinate.



L'idea delle porte dipinte ha indubbiamente avuto il merito di far conoscere il paese in tutto il mondo, creando un flusso turistico che lo ha in qualche modo salvato.

Turisti da tutta Europa e non solo vengono a vedere Valloria e i paesi della Val Prino, rimanendo innamorati del luogo e dei suoi prodotti, magari portandosi a casa una bella bottiglia di olio. Venire a Valloria significa anche avere la possibilità di fare rilassanti passeggiate tra gli ulivi, con splendidi panorami sulle colline e il mare. Tra i vari centri abitati si incontrano caratteristici edifici di culto, edicole votive, fontane. Salendo di quota, dopo gli ulivi e i castagni, non è raro imbattersi nelle "caselle", piccoli ricoveri in pietra costruiti dai pastori.



Vi invito anche visitare la chiesa parrocchiale dedicata ai Santi Gervasio e Protasio, che custodisce un delicato polittico di Agostino da Casanova e Stefano Adrechi.

Spero che questo articolo vi abbia incuriosito e che andrete quanto prima a passare un pomeriggio rilassante nel borgo di Valloria.

Buona Liguria!

Alberto Berruti si è appassionato fin da piccolo alle bellezze della Liguria, per colpa un pò dei genitori e un po' di Rosalba, la sua maestra delle elementari. Dal 2016 cura il blog Tesori del Ponente, dove racconta luoghi più o meno conosciuti delle province di Imperia e Savona. Collabora come guida turistica abilitata con la scuola ANWI di Arma di Taggia, che associa il Nordic Walking alla scoperta del territorio.