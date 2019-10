Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 6 ottobre, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 6 OTTOBRE

SANREMO



9.00-17.30. ‘Dragon 90th Anniversary Regatta’: evento velistico con la partecipazione di oltre 250 barche. A cura dello Yacht Club Sanremo. Specchio acqueo antistante la città, fino all’11 ottobre (info)

9.00-18.00. Corsi incontro sul cavallo con la Dottoressa Elisabetta Bacaro con rilascio attestato. Tema della giornata ‘Corso di allenamento muscolare del Cavallo’ (pausa pranzo 13/15). A cura dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Dalma affiliata ENDAS. Scuderie San Romolo, info 328 0106522

10.00. Per ‘Sanremo con Gusto’, ‘Il Villaggio dei Produttori’ (ultimo giorno): percorso articolato di colori e profumi per esaltare il Made in Italy. Previsti Cooking show e dimostrazioni. Pian di Nave, ingresso libero (più info)

10.00-17.30. 35° Sanremo International Volley Cup - 27° Memorial Dado Tessitore: Torneo Nazionale / Internazionale Under 14 femminile a 6/8 squadre (finale alle h 16.30 circa). Polo Sportivo Mercato dei Fiori a Bussana

10.00. 21° Campionato Italiano di biliardo sportivo al meglio delle 5 partite ai 60 punti (finali). Sale del Casinò Municipale (più info)



11.00. Per i festeggiamenti del Santo Patrono, Santa Messa alla Bauma di San Romolo



14.00. Festa per i 70 anni dalla costituzione della società sportiva ‘Sanremo Baseball Club Asd’: slowpitch sul campo + consegna riconoscimenti agli atleti-giocatori di ogni categoria per la stagione agonistica 2019 + foto e filmati di persone e momenti che hanno fatto la storia del Sanremo Baseball. Diamante di Pian di Poma

14.30-17.00. 7° Gran Premio Città di Sanremo – European Handbike Cicuit: finale del Circuito Europeo di Handbike (EHC). Percorso di 3 km da percorrere con la formula classica di un’ora più un giro tra il lungomare, il Porto Vecchio e il tratto di ciclabile che attraversa il centro di Sanremo (più info)

IMPERIA

9.00-19.00. Fiera delle bancarelle in via Cascione



14.30. ‘Tutti in campo per Marco’: 1° torneo di calcio a 7, partita di beneficenza organizzata dall'Associazione Links in collaborazione con Imperia Calcio e Olio Ansaldi. Campo Sportivo ‘F.Salvo’ ai Piani, ingresso ad offerta libera



21.15. ‘Cantautorato d'autore, da De Andrè a Guccini, da Gaetano a Dalla e tanti altri’: musica dal vivo con Fabrizio Barbera e Alberto Cecchini e la partecipazione straordinaria di Peo Gandini. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni 320 2127561

VENTIMIGLIA

8.30. Viaggio sul Treno Storico a cura della Regione Liguria e Fondazione F.S. Partenza da Ventimiglia alle ore 8.30. Fermate: Olivetta S. Michele, Breil Sur Roya, Limone Piemonte, Robilante, Cuneo. Ritorno, intorno alle ore 16 con le stesse fermate



9.00. 5° Raduno Moto Storiche e Classiche ‘Memorial Sandro Coco’ (moto storiche minimo ventennali). Ritrovo in Piazza del Comune, partenza prevista h.10.30, info 338 33399221 (i dettagli a questo link)

9.30. ‘Simuve Bus’: servizio di trasporto gratuito che tocca i maggiori siti di interesse cittadini. Andata: partenza da largo Pertini (angolo via Cavour, h 9.30 -10.30 – 11.30 – 14.30 – 15.30 – 16.30). Tappe: Centro Storico, MAR Forte dell'Annunziata, Giardini Hanbury, Museo Balzi Rossi. Ritorno: partenza dalla Pineta dei Balzi Rossi (h 11 – 12 – 16 – 17 – 18 - 19. Tappe: Giardini Hanbury, MAR Forte dell'Annunziata, Centro Storico (tutte le domeniche, sino al 27 ottobre)



16.30. Cerimonia di premiazione della 12a edizione del Parmurelu d’Oru con conferimento del premio ai fotografi Ferruccio e Matteo Carassale. Presenta Emanuela Rosa-Clot, direttrice di Gardenia, Romolo Giordano, storico ristoratore e promotore culturale della città. Lattura delle motivazioni a cura di Gisella Merello, Presidente della Giuria del premio. Chiesa Anglicana

BORDIGHERA

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

OSPEDALETTI

12.30. Pitstop gastronomico dei partecipanti alla 30a edizione del Motogiro della Strega a cura dei Motoclub Valle Argentina, Comitato Circuito e Associazione U Descu Spiareté (più info)

TAGGIA ARMA



8.30. 30° Motogiro della Strega ‘Quasi gastronomico’: apertura iscrizioni in Piazza IV Novembre a Taggia + colazione e partenze per il giro turistico + pranzo ad Ospedaletti, info 347 8648012 (per saperne di più cliccare questo link)



14.00-20.00. 18esima festa della Castagna a cura della Pro Loco di Taggia con caldarroste a volontà, Servizio bar, Attrazioni per bambini e musica cin l’Orchestra I Remix Group. Ex mercato coperto, ingresso libero



SAN LORENZO AL MARE



10.30-16.00. Ultimo giorno della prima edizione di Exclusive Yachts Parade, iniziativa fieristica e di mercato dove armatori e operatori selezionati hanno a disposizione nuove opportunità per vendere o acquistare yachts di qualità, attentamente selezionati sul mercato. Marina di San Lorenzo



17.00. ‘Magie per Uomini Tristi’: replica dello spettacolo del Teatro dell’Albero premiato al Roma Comic Off 2018 e selezionato per il Premio Tre Caravelle 2019. Sala Teatro S.Beckett, via Vignasse 1, ingresso libero fino ad esaurimento dei posti

DIANO MARINA

8.00-19.00. Grande mercatino dell'antiquariato e del collezionismo (ogni prima domenica del mese)

9.00-17.30. ‘Windfestival 2019 - International Action Sport Event’ (ultimo giorno della 9a edizione): expo, gare, esibizioni, musica, dj, feste, concerti, scuola, fitness, bikini contest, la WindRun e tanto altro ancora. Evento a cura di ‘TF7 Open Sport Asd’. Bagni Delfino (il programma a questo link)

10.00. Regata Zonale Classe Optimist. Organizzazione a cura del Club del Mare Diano Marina. Evento rientrante all'interno della manifestazione ‘Windfestival 2019’. Club del Mare in Viale Torino



CERVO



15.00. Festa dei Nonni: giornata all'insegna della sostenibilità organizzata da Endas e Studio l'Ambiente con presentazione Bibl-io-Margherita + biblioteca itinerante + percorso animato a dorso d'asino + laboratori creativi per i bambini + merenda preparata con prodotti locali delle aziende agricole cervesi. Asineria Margherita, sul sentiero Liguria nel Parco del Ciapà

ENTROTERRA

AIROLE



12.00. Sagra della Lumaca' con pasta, rostelle, salsiccia, patatine birra e buon vino + dalle ore 15, attività per i bambini con la Stralumaca + animazione musicale a cura deil gruppo 'Ambaradan'. Piazze e vie del paese



DIANO ARENTINO



12.00. ‘Camminando Mangiando’: manifestazione alla scoperta di Diano Borello e dei suoi scorci caratteristici lungo un percorso di circa 1,5 km con degustazione durante il cammino di gustosi piatti tipici. Partenza dalla chiesetta di San Rocco e arrivo in piazza San Michele + intrattenimento musicale + gioco con le bocce + pesca della fortuna per grandi e piccini + mostra di pittori in erba e di artisti locali (15 euro)



DOLCEACQUA



10.00-13.00. Caccia ai Tesori Arancioni: caccia alla scoprirta di nuovi Tesori nel Comune dolceacquino. Partenza da Piazza Garibaldi (i dettagli a questo link)



ISOLABONA



10.00. ‘Fiera d’Autunno’: caratteristico percorso fieristico lungo le vie d centro storico con broccante, artigianato, specialità del territorio e molto altro. Vie e piazze del Paese

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti le domeniche di ottobre). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 0183 38489



PIGNA



12.00. Sagra del Fungo: tradizionale sagra paesana gastronomica dell’autunno in Val Nervia, con stand allestiti nella cornice del centro storico, degustazioni, folklore e musica nelle piazze



TRIORA



9.30. Escursione ad anello fra i castagni, con partenza dal paese di Cetta e sosta per il pranzo sui prati di Colle Melosa. A cura di Liguria da Scoprire (10 euro). Ritrovo in frazione Cetta oppure alle 8.30 alla stazione ferroviaria di Taggia, info 338 1375423



VESSALICO



14.00. ‘Che de Castagne’: festa in piazza con castagne, pan fritto, vino e molto altro

FRANCIA

MONACO

15.00. Ultimo giorno del 10° Festival Internazionale di Tango Argentino di Monte-Carlo: settimana argentina con spettacoli, milonga, serata di gala, stage, proiezione di film, conferenze, mostre. Evento organizzato dall'Associazione Monaco Danse Passion. Vari luoghi (i dettagli a questo link)





