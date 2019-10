Ventimiglia: ordinanza contro bevande alcoliche e in contenitori di vetro per la manifestazione di oggi, contrario il consigliere Ballestra "Tutelare il diritto al lavoro"

Il consigliere di minoranza Giovanni Ballestra interviene in polemica a un’ordinanza che avrebbe firmato il Sindaco Gaetano Scullino, di divieto e somministrazione di bevande alcoliche e di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro.



L’ordinanza, sarebbe stata firmata dal primo cittadino in vista della manifestazione di questo pomeriggio organizzata dal progetto ‘20K’ e riguarderebbe le vie cittadine dove sfilerà il corteo. Nelle vie sono presenti attività commerciali che, secondo Ballestra potrebbero essere penalizzate da mancati incassi.



“Si tratta di un’ordinanza firmata dal Sindaco. – dichiara Ballestra – Sarà stata imposta dal Prefetto o dal Questore, ma da cittadino dico che lo Stato italiano, nelle sue diverse emanazioni, a fronte di un diritto al lavoro e alla libertà personale di movimento, predilige il diritto a manifestare”.