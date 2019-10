Ventimiglia: corteo del progetto '20K', arriva il Sindaco Scullino "Manifestazione tranquilla, ma genera disagi" (video)

“Una manifestazione tranquilla, ma di sabato pomeriggio genera comunque disagi”. Questo in sintesi il pensiero del Sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino a proposito della manifestazione contro le frontiere organizzata dal progetto ‘20K’, che si è svolta questo pomeriggio con partenza da via Tenda ai giardini ‘Tommaso Reggio’.



Il primo cittadino si è presentato ai cancelli del parco, a poche decine di metri da dove si stava svolgendo il presidio dei manifestanti.







“Diciamo che è una manifestazione di sabato pomeriggio, abbiamo emesso delle ordinanze per tranquillizzare, per avere sicurezza. – ha spiegato Scullino - Certo una manifestazione al sabato di fatto dà disagio, dà certi problemi, perché è il giorno che i nostri commercianti aspettano tutta la settimana per poter portare avanti tutta la loro professionalità e il loro lavoro. Devo però dire che al momento sembra che le cose siano abbastanza tranquille. Io prendo atto che è una manifestazione legittima, concordata. La speranza è che si concluda nel migliore dei modi, senza incidenti e senza nessun caso di preoccupazione. Ventimiglia sta pagando un pagando un prezzo altissimo, essendo città di frontiera, con questa immigrazione. L’intento di oggi è quello di far sì che la Francia apra le frontiere, ma soprattutto che l’Europa capisca che non è un problema solo dell’Italia o di Ventimiglia, ma deve essere affrontato a livello europeo. Io queste persone che sono venute a Ventimiglia a manifestare al momento, devo dire che hanno fatto le cose in modo democratico, tranquillo. Mi auguro che si concluda anche nel migliore dei modi, e gli auguro di tornare a casa in tranquillità”.



Per quanto riguarda il campo Roja, la situazione dal punto di vista numerico è migliorata, come conferma Scullino.



“E’ cambiato qualcosetta, ovviamente non sono i numeri di tanti anni fa, però obiettivamente il centro di accoglienza provvisoria è arrivato a un minimo storico di circa 80-90 ospiti. Adesso sono quadruplicati, però devo dire che noi ormai abbiamo l’abitudine e facciamo del nostro meglio per ospitare le persone che hanno bisogno, però devo dire che purtroppo i numeri stanno aumentando in questo ultimo mese e mezzo. Speriamo che il nuovo governo ne prenda atto e porti avanti il discorso, affinché queste persone attraversino le frontiere e si portino a collocare nel resto d’Europa. Ventimiglia non si può far carico di un problema così importante, è un problema europeo, speriamo che sia velocemente risolto”.