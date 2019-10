Sanremo: i progetti della città per 5 anni nel 'buen ritiro' di San Romolo, Assessori e Consiglieri entusiasti (Foto e Video)

Sindaco in testa, con Assessori e Consiglieri comunali per una riunione di maggioranza che mai si è vista a Sanremo. Un ‘buen ritiro’ come lo abbiamo definito questa mattina, in una sala privata del ristorante ‘Dall’Ava’ dove anche i cellulari avevano difficoltà ad essere raggiunti e con la possibilità di uscire solo per un ‘bisogno’ o per la sigaretta ed una veloce telefonata.

Ma una giornata molto apprezzata dalla maggioranza matuziana che, in blocco, ha confermato la volontà di ripeterla anche in altre zone della città. L’aria è frizzantina alle 9 quando iniziano ad arrivare Assessori e Consiglieri, a conferma che l’autunno avanza speditamente. Nel corso della giornata si fa largo il sole e non sono pochi i turisti che si sono affacciati sul prato, chi per una festa di compleanno, chi per un barbecue. Ma anche il ristorante viene affollato da turisti per consumare il pranzo o un veloce panino, chi in gita con la moto da cross e chi invece approfitta delle discese di downhill. In molti sono rimasti incuriositi e sorpresi, verso le 13, quando hanno visto uscire dalla saletta privata il Sindaco e gli altri Amministratori.

Al termine della giornata il Sindaco Biancheri ha etichettato con grande positività la giornata, prevedendone già delle altre simili: “E’ una cosa mai fatta ma è sicuramente molto bella. A breve si presenteranno le linee programmatiche in Consiglio e siamo venuti a tracciare il percorso dei prossimi 4 anni di Amministrazione, con una riunione più approfondita e non di fretta in Comune. Ci siamo confrontati su cosa migliorare e quali siano le priorità dei prossimi anni. E’ emersa la grande voglia di lavorare in un gruppo molto coeso e questo è il dato più positivo della giornata”. E poi conferma l’intenzione di farne altre: “L’idea è quella di farne altri anche nelle altre zone della città, soprattutto le periferie e le frazioni. Sia per farci e vedere e farci conoscere, ma soprattutto per prenderci del tempo al di fuori della fretta che c’è in Comune”. Di cosa si è parlato in questo lungo incontro? “Di tutto, tra sociale, lavori pubblici, grandi progetti, centro storico, verde e molto altro. Stiamo parlando della piantumazione di altri alberi ma anche i controlli e la maggior cura del verde. Ma anche altri, dando una priorità ed un metodo di lavoro per non sbagliare nei prossimi anni”. Biancheri ha voluto fare un focus su ‘Casa Serena’ e sulla decisione di alienarla: “Abbiamo parlato e discusso dell’alienazione di Casa Serena, che a molti può sembrare una svendita dei ‘gioielli di famiglia’, ma invece è un modo per avere risorse per andare ad affrontare i problemi dei sottoservizi della città. Servono risorse per la messa in sicurezza di diversi servizi ma non affronteremo la vendita della casa di riposo con leggerezza, perché manterremo le rette invariate così come i servizi all’interno”.

Soddisfatti anche i Consiglieri comunali e, tra questi Ester Moscato: “E’ stato un incontro che ci ha permesso di rapportarci al di fuori dal Comune. E’ stata una giornata che ci ha resi partecipi, consentendo ad ognuno di noi di esporre gli obiettivi”. Quindi Simona Miraglia: “Molti gli argomenti trattati, in particolare l’immondizia ma anche viabilità, scuole, verde pubblico e molto altro che noi vorremmo portare avanti, come le grandi opere ed altro”. Sara Tonegutti: “E’ stata una prima occasione ma abbiamo avuto un confronto aperto e condiviso sulle linee di mandato per la Sanremo del domani”. Marco Viale: “Noi vediamo una Sanremo più moderna, con più infrastrutture e che possa accogliere i turisti nella maniera migliore, con il progetto del porto vecchio che porta in quella direzione. Vogliamo anche una città più ordinata e con viabilità più scorrevole”. Per chiudere il più giovane, Lorenzo Marcucci: “Una tematica importante per i giovani riguarda ovviamente il lavoro, poi in ottica futura vorremmo migliorare le possibilità legate allo studio e qualcosa si potrà fare”.

Per terminare il Presidente del Consiglio, Alessandro Il Grande, che ha confermato l’importanza di confronti come quello odierno e la volontà di ripeterlo: “Sono appuntamenti importanti con un colloquio positivo tra Assessori e Consiglieri. Ritengo che anche in futuro ce ne saranno altre con il Sindaco che ha avuto questa ottima idea per parlare di amministrazione e degli argomenti che ogni giorno affrontiamo. E soprattutto quanto ci viene chiesto dai cittadini”. Ed invece non si è parlato di elezioni regionali? “No, assolutamente ma solo di amministrazione ed è giusto farlo per una realtà come San Romolo”.