Sanremo: alle 9.30 il via alla riunione di maggioranza a San Romolo, Biancheri e i suoi lavoreranno alla città del 2024

Inizierà alle 9.30 ed andrà avanti per tutta la giornata con una pausa pranzo, il ‘buen ritiro’ della maggioranza di Sanremo. Un incontro fortemente voluto dal Sindaco della città dei fiori, Alberto Biancheri, in una sala del ristorante ‘Dall’Ava’ di San Romolo, frazione matuziana a 600 metri sul livello del mare.

In molti pensavano si trattasse di un incontro voluto per ‘pensare’ alle Regionali del prossimo anno, ma il Sindaco ha confermato di volere una riunione esclusivamente per il futuro di Sanremo. Sul tavolo, quindi, Assessori e Consiglieri di maggioranza parleranno delle opere fondamentali per la città dei fiori nei prossimi 4 anni e mezzo.

In particolare si palerà di parcheggi, tra cui piazza Eroi Sanremesi e la vecchia stazione, ma anche i lavori da eseguire all’acquedotto ed alla fognatura. Una serie di argomenti importanti per disegnare la Sanremo che arrivi al 2024. Non si parlerà di Regionali? Difficile a dirsi ma Biancheri ieri è stato ieri categorico: “L’incontro è stato convocato per discutere dei problemi della città e non di politica”.