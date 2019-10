Regione: allo studio un piano per la pianificazione e la messa in sicurezza delle strade

E’ allo studio un piano regionale sulle strade che per il 2020 potrebbe portare fondi per la ricostruzione e la messa in sicurezza di molte delle vie di collegamento che, soprattutto nell’entroterra necessitano di interventi dopo anni di mancata manutenzione ordinaria e straordinaria.



Il progetto, i cui finanziamenti devono ancora essere destinati, anche se il presidente della Regione Giovanni Toti ha parlato al nostro giornale di 5 milioni di euro solo per la messa in sicurezza delle zone a rischio frane, è a metà tra la riqualificazione e messa in sicurezza.



I dettagli saranno definiti attraverso il fondo strategico, un tavolo tecnico-politico, a cui partecipano Toti e gli assessori Marco Scajola, per la parte che riguarda la pianificazione del territorio, e Giacomo Raul Giampedrone per quanto riguarda la protezione civile.



All’indirizzo politico, nato dopo i confronti con vari sindaci, soprattutto, ma non solo, dell’entroterra, si aggiungerà quello tecnico dei dirigenti regionali all’Urbanistica e alla Protezione Civile. Non solo entroterra, dicevamo. I fondi saranno infatti destinati ai comuni che presenteranno domanda per il rifacimento e la messa in sicurezza. Ovviamente, almeno in provincia di Imperia, viste le calamità del 2016, a essere maggiormente interessati sono i comuni dell’entroterra.