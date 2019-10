I profumi dell'Autunno, ecco gli appuntamenti da non perdere in questo fine settimana di Ottobre

Per chiudere in bellezza l’estate questo fine settimana Diano Marina ospita l'ottava edizione del WindFestival, il più grande Expo d’Italia dedicato agli action sport di mare e di vento. La prestigiosa competizione, che si conclude domani, domenica 6 ottobre, vede la presenza di campioni di Windsurf provenienti da tutto il mondo. Quest'anno si troverà un’area espositiva raddoppiata rispetto alle precedenti edizioni, dato che, per la prima volta, l'evento si apre agli sport urbani come Skate, Bmx, Parkour e Mountain Bike. È anche occasione per far avvicinare i giovani a diversi sport come il windsurf, surf, stand up paddle, kitesurf ma anche alla vela, calcio, corsa, pallavolo, danza, arti marziali, basket, pallanuoto, tennis e fitness (il programma a questo link).

Sta diventando ormai un appuntamento fisso l’evento ‘Sanremo con Gusto’ con l'immancabile ‘Festival degli Chef’, un doppio appuntamento all'insegna della buona cucina organizzato dalla rete di impresa Sanremo On con la collaborazione del Comune e del Casinò.

Molti gli eventi in programma fino a domani, domenica 6 ottobre. Si potranno trovare menu a tema nei ristoranti della città aderenti all'evento, mentre a Pian di Nave sarà presente Il Villaggio dei Produttori Italiani: una lunga serie di stand con prodotti tipici da tutta Italia, aperti dalle 10 con ingresso gratuito. Cuore del villaggio sarà il padiglione di Slow Food con Show cooking a cura di Agenzia In Liguria.

Questa sera, infine, è in programma il Galà del Festival degli Chef al Roof Garden del Casinò, un evento dove gli ospiti potranno gustare i piatti preparati dagli chef Carlo Cracco e Maurizio Santin (120 euro a persona). Per info e prenotazioni 0184 595205.

Per celebrare il 40° anniversario della riapertura della linea ferroviaria del Tenda, un altro simpatico evento si terrà domenica 6 ottobre. Si tratta di un treno storico che partirà alle 8.20 da Ventimiglia diretto a Cuneo. A bordo viaggeranno alcuni rappresentanti dei Musei di Taggia, Breil-sur-Roya, Limone Piemonte, Robilante e, ad ogni fermata, è previsto il saluto delle Istituzioni locali. Il treno arriverà a Cuneo alle 11.48 e, dopo pranzo, si potrà assistere ad un concerto di musiche occitaniche in Piazzale delle Libertà. Il treno di ritorno partirà dalla stazione di Cuneo alle 16.13 con arrivo a Ventimiglia alle 19.45. Il costo del biglietto è di 18 euro per gli adulti e 8 euro per i ragazzi.

Sagre & feste paesane

È ancora tempo di castagne e funghi e in questo primo weekend di ottobre non mancano sagre ed eventi enogastronomici in loro onore.

La Pro Loco di Taggia domenica propone dalle ore 14 la 18esima festa della Castagna. Presso l’ex mercato coperto si potranno gustare caldarroste a volontà, trovare attrazioni per bambini e musica a cura dell’Orchestra I Remix Group.

‘Che de Castagne’ è il titolo della festa in programma in piazza a Vessalico a partire dalle 14 dove si potranno degustare castagne, pan fritto, vino e molto altro.

I funghi invece si potranno assaporare domenica a Pigna durante la tradizionale Sagra paesana gastronomica dell’autunno. Nella cornice del centro storico saranno allestiti svariati stand con degustazioni, oltre a folklore e musica.



Si è scoperto essere buone per tutto (anche per le creme di bellezza e per curarsi dai malanni) ma in questo caso si tratta di piatti a base di chiocciole che saranno cucinate domenica ad Airole nell’ambito della ‘Sagra della Lumaca'. Oltre alla loro degustazione nel pomeriggio sarà una divertente gara ad allietare i più piccoli con la Stralumaca.

Un percorso gastronomico sarà al centro della manifestazione di Diano Arentino dal titolo ‘Camminando Mangiando’. Alle 12 prenderà il via l’evento alla scoperta della frazione di Diano Borello e dei suoi scorci caratteristici lungo un percorso di circa 1,5 km con degustazione durante il cammino di gustosi piatti tipici.

Sport e attività all’aria aperta

Fervono i preparativi allo Yacht Club Sanremo per quello che sarà uno degli appuntamenti di maggior risalto per la vela internazionale dell’autunno 2019: la Dragon 90th Anniversary Regatta powered by Paul&Shark. In programma dal 6 all’11 ottobre prossimi a Sanremo, l’evento si presenta non come una semplice regata, ma come una vera e propria celebrazione, una festa in onore del Dragone. All’evento di Sanremo non parteciperanno solo velisti di calibro internazionale, olimpionici, campioni di Coppa America ma anche un grande numero di appassionati, con equipaggi famigliari, giovani, veliste, master (info).

Ed eccoci alla Sanremo Volley Cup, giunta alla 35a edizione, abbinata al XXVII Memorial Dado Tessitore e nuovamente suddivisa in tre week end. Il primo appuntamento è stato caratterizzato da un interessante incontro di serie A1 tra le quotate francesi del Volero Le Cannet e il Reale Mutua Fenera Chieri ‘76, test mach vinto dalla squadra piemontese.

Questo fine settimana (5 e 6 ottobre) e il prossimo (12 e 13 ottobre) sarà la volta di un torneo Under 14 femminile a 6 squadre e di un torneo Under 14 maschile a otto, quest’ultimo con le migliori formazioni del panorama nazionale della categoria. L’appuntamento è sui campi del Mercato dei Fiori in Valle Armea a Sanremo.



Nella giornata di domenica sono 5 gli eventi dedicati allo sport. Ancora la città dei fiori ospiterà sul Diamante di Pian di Poma, la Festa per i 70 anni dalla costituzione della società sportiva ‘Sanremo Baseball Club Asd’.

Dal Porto Vecchio alle 14.30 partirà il 7° Gran Premio Città di Sanremo – European Handbike Cicuit. Si tratta della finale del Circuito Europeo di Handbike (EHC) su un percorso di 3 km.

‘Tutti in campo per Marco’ è il titolo dell’evento sportivo in programma al Campo Sportivo ‘F.Salvo’ ai Piani di Imperia, a partire dalle ore 14.30. Si tratta di un torneo benefico di calcio a 7 organizzato dall'Associazione Links in collaborazione con Imperia Calcio e Olio Ansaldi.

Passando ai motori, Ventimiglia ospiterà il ‘Memorial Sandro Coco’, 5° Raduno di Moto Storiche e Classiche minimo ventennali. Il ritrovo è fissato alle ore 9.30 in Piazza del Comune.

I centauri potranno ancora sbizzarrirsi partecipando al 30° Motogiro della Strega ‘Quasi gastronomico’ che si terrà domenica a Taggia.

Spettacoli teatrali & Presentazione mostre e libri



Un evento benefico con ricavato a favore di un Service sul territorio del Lions Club Imperia La Torre si terrà sabato sera all’Auditorium della Camera di Commercio di Imperia. Si tratta di una nuova commedia di Chiara Merlino dal titolo ‘Con-Divisione’.

A Ventimiglia, nella Sala Polivalente del Chiostro di Sant'Agostino, è in programma sabato pomeriggio, la presentazione libro ‘I Fanti dell'89° raccontano’, opera di Bernardino Veneziano con protagonisti i militari ‘della Gallardi’.

Nell’ambito del gemellaggio tra Bordighera e Neckarsulm, alle 17.30 di sabato presso il Palazzo del Parco, andrà in scena un concerto aperto a tutta la cittadinanza tenuto dalla Musikverein Obereisesheim Neckarsulm assieme alla Banda Musicale Borghetto S. Nicolò Città di Bordighera.

Documenti che risalgono anche all’epoca medievale e che, grazie alla collaborazione con la Sovrintendenza, sono stati riportati alla luce e, soprattutto, catalogati e ben descritti. È quanto offre l’evento dal titolo ‘Un Tesoro di Pergamene’. L’appuntamento per tutti è fissato per sabato 5 ottobre a Palazzo Lercari in piazza Farini a Taggia. L’esposizione sarà visitabile fino al 13 ottobre sempre a ingresso gratuito tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17.

Ad Apricale, oltre alla presentazione della mostra di Jacques Bollo, postimpressionista italo-francese, dal titolo ‘Gli anni liguri 1960-1975’ nel salone del Castello, si terrà la presentazione del libro ‘Frontiera e transito, la Val Nervia tra Liguria e Provenza’ di Marco Cassioli, e del libro ‘La magnifica invenzione. I pionieri della fotografia in Val Nervia’ di Marco Cassini e Giorgio Caudano.

Due gli appuntamenti teatrali di domenica: il Teatro dell'Attrito di Imperia ospita lo spettacolo di musica dal vivo ‘Cantautorato d'autore, da De Andrè a Guccini, da Gaetano a Dalla e tanti altri’ con Fabrizio Barbera e Alberto Cecchini e la partecipazione straordinaria di Peo Gandini.

‘Magie per Uomini Tristi’ è il titolo della pièce teatrale del Teatro dell’Albero, premiata al Roma Comic Off 2018 e selezionata per il Premio Tre Caravelle 2019, in scena alla Sala del Teatro Samuel Beckett di San Lorenzo al Mare alle ore 17.

Altro

Sabato 5 ottobre in tutto il mondo viene celebrata la Notte internazionale della Luna (InOMN), evento organizzato dalla NASA per celebrare la ricerca e le missioni spaziali dedicate al nostro satellite.

Anche quest'anno l'osservatorio astronomico comunale di Perinaldo aderisce e collabora con la NASA per la realizzazione di questo evento.

A partire dalle ore 21 i partecipanti potranno godere dello spettacolo del cielo di ottobre attraverso osservazioni astronomiche ai telescopi, proiezioni, spiegazioni e molto altro ancora.

Anche ad Ospedaletti si celebra questo evento con l’osservazione del nostro satellite ai telescopi. A partire dalle 21, sarà possibile ammirare i tanti crateri che caratterizzano la superficie selenica, nonché esplorare i suoi grandi mari. L’evento, a cura dell’Associazione Stellaria, si terrà sulla passeggiata a mare presso ‘La Piccola’.



Per conoscere altri eventi e visionare i dettagli di quelli proposti consultare l'Agenda Manifestazioni.