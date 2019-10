Ventimiglia: sfila il corteo del progetto '20k', alle 16.30 l'arrivo ai giardini Tommaso Reggio (foto e video)

Circa 200 persone hanno preso parte alla manifestazione organizzata dal progetto ‘20K’ a Ventimiglia in solidarietà con i migranti che si trovano nella città di confine. Il corteo è partito alle 14.30 da via Tenda e si è diretto verso i giardini ‘Tommaso Reggio’, nonostante un tentativo da parte dell’amministrazione guidata dal Sindaco Gaetano Scullino, di non farlo transitare dentro il centro della città. La decisione era stata presa dal consiglio comunale, ma non avallata dalla Prefettura. Lo stesso primo cittadino oggi era presente alla manifestazione.



“L'intento – avevano spiegato alla vigilia gli organizzatori - è quello di creare meno disagi possibili ad una città che ha già pagato pesantemente questa situazione, soprattutto nella giornata di sabato che per la maggior parte dei commercianti è di vitale importanza e per tutti quei cittadini che intendono passare un pomeriggio di tranquillità”.

“La parata – proseguono - passerà tra le vie centrali della creando un'atmosfera di festa ed i commercianti data la partecipazione di diverse persone posso soltanto essere felici dei piccoli acquisti che probabilmente tutte le persone faranno. La giornata è pensata per creare uno spazio comodo e accogliente per tutti e tutte, proponendo alla città una giornata di spettacoli, musica, giocoleria e altre attività e attrazioni. Né la Lega né nessun altra forza politica può toglierci il diritto di manifestare per essere alternativa alle politiche locali, italiane, francesi ed europee trattanti la questione migratoria”.



Da questa mattina alle 8, e per tutta la durata della manifestazione, vi sono state limitazioni al traffico, come da ordinanza del Comune: “In via Tenda, nel tratto compreso tra il cantiere RFI e largo Torino, dalle 8 e per tutta la durata del corteo sino al completo transito dello stesso, verrà istituito divieto di sosta e di transito a tutti i veicoli, salvo quelli di polizia e pronto soccorso”.