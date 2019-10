Ventimiglia: controlli della Polizia negli esercizi pubblici, identificate 70 persone e indagati per furto due francesi

Nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato hanno svolto un controllo straordinario a Ventimiglia, negli esercizi pubblici. Il primo intervento, in un negozio di alimentari del centro dopo aver ricevuto, sul numero unico per le emergenze 112, una segnalazione di furto.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno identificato cinque francesi che erano all’interno del negozio. Le testimonianze raccolte dai dipendenti e la visione delle immagini del sistema interno di videosorveglianza hanno consentivano di individuare i due autori del furto di alcuni alimentari. Si tratta di una donna di 62 anni e un uomo di 31, entrambi residenti a Nizza, indagati per furto aggravato in concorso.

Nella stessa serata è stato sottoposto a controllo, ad opera dei poliziotti dell’ufficio di Polizia Amministrativa, un locale del centro particolarmente frequentato nelle ore serali. Due squadre del Reparto Prevenzione Crimine Liguria hanno identificato gli avventori presenti, tutti migranti, in prevalenza di nazionalità pakistana e afghana, dei quali circa la metà con precedenti di polizia.

Sono state quindi avviate le procedure amministrative per l’espulsione di cinque soggetti risultati non in regola con le norme sul soggiorno degli stranieri e non intenzionati a chiedere la protezione internazionale in Italia. Complessivamente sono state 70 le persone controllate nel corso del servizio straordinario. I controlli negli esercizi pubblici della città saranno ulteriormente intensificati nelle prossime settimane.