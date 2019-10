Sanremo: incidente a Capo Nero, tre mezzi si scontrano ed un camioncino perde letame sulla strada (Foto)

Spettacolare incidente, per fortuna senza feriti gravi, questo pomeriggio intorno alle 15.30 al confine tra Sanremo ed Ospedaletti, sulla statale Aurelia a Capo Nero.

La dinamica del sinistro è ancora in via d’accertamento da parte della Polizia Municipale ma, l’incidente ha visto coinvolti tre mezzi. Si tratta di una Renault Clio, una minicar ed un furgoncino che trasportava letame. Ad avere la peggio la giovane che era alla guida della minicar, anche se per fortuna le sue ferite non sono gravi. Praticamente illesi, invece, i conducenti della Clio e del furgoncino.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, due ambulanze, i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale e, a supporto, anche una pattuglia della Polizia. Sull’asfalto si è sparso del letame caduto dal camioncino, mentre i pompieri hanno messo in sicurezza i tre mezzi, quasi interamente distrutti. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti in entrambe le direzioni.