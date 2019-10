Sanremo: 70enne francese cade sulla ciclabile, trasportata in gravi condizioni in elicottero a Genova (Foto)

Una donna francese di circa 70 anni, che stava viaggiando in bicicletta all’altezza della galleria dei Tre Ponti sulla pista ciclabile, ha perso il controllo del mezzo per cause ancora in via d’accertamento, finendo a terra.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 ed un’ambulanza, che ha portato la donna all’eliporto di Capo Verde, da dove è poi partita per Genova. Le sue condizioni, secondo una prima sommaria vista dei medici, sarebbero piuttosto gravi, a causa soprattutto di un trauma cranico.

La donna era sulla ciclabile insieme al marito che ha dato l’allarme.