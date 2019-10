Sanremo: una moltitudine di giovani allo spettacolo ‘Seguimi’ della comunità ‘Cenacolo’ di Saluzzo

Il 2 ottobre è stato proposto al Teatro Ariston di Sanremo il musical ‘Seguimi’ organizzato dalla comunità ‘Cenacolo’ di Saluzzo.



"Erano molto numerosi i ragazzi che hanno assistito allo spettacolo, provenienti da varie scuole della provincia. La comunità Cenacolo è composta da ragazzi che hanno sofferto di gravi dipendenze, come per esempio la droga. Grazie al gruppo i giovani sono riusciti ad uscire da questo vicolo cieco e sono rinati spiritualmente seguendo l’insegnamento di Gesú. Dopo una breve presentazione da parte di un ex tossico dipendente, il musical è iniziato, raccontando la vita di Cristo. Le voci degli attori erano registrate, perché gli interpreti provengono da diversi Paesi del mondo, e molti di loro non conoscono bene l’italiano. La rappresentazione è stata molto suggestiva, ben strutturata e studiata a livello scenografico e nella sua semplicità è stato molto toccante. Durante il corso dello spettacolo si è notato un cambiamento nel comportamento dei ragazzi, da un atteggiamento di indifferenza e rifiuto del messaggio proposto a un interesse profondo per le intense parole dei ragazzi. Complessivamente il musical è stato apprezzato e ha trasmesso un bel messaggio di positività e di speranza per il futuro.

La nuova Corrente, Liceo Cassini

Anna Boeri

Valeria Centola".