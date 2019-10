Sanremo: sistemata la cabina interrata di Amaie, ora può proseguire il cantiere per il restyling di piazza Borea d’Olmo. Donzella: “Vogliamo finirla prima del Festival” (Foto)

Come mai sono i lavori per il restyling di piazza Borea d’Olmo sono sempre fermi nello stesso punto? Se lo sono chiesti in meli nelle ultime settimane e la risposta sta proprio nell’ultimo intervento effettuato. Amaie ha chiesto la sistemazione di una cabina elettrica che, per motivi estetici, non poteva certo essere a vista e, quindi, è stata interrata.

Proprio in queste ore sono in corso gli ultimi interventi per la sistemazione della cabina e, poi, i lavori potranno proseguire secondo programma. “Andiamo avanti come previsto con i sottoservizi, poi realizzeremo il ciottolato e la posa delle lastre come da progetto - spiega ai nostri microfoni Massimo Donzella, assessore ai Lavori Pubblici - la nostra intenzione è quella di completare la piazza entro il Festival, poi proseguiremo con via Mameli e con il tratto mancante di via Matteotti”.

Sistemata la cabina il cantiere potrà finalmente spostarsi anche nelle altre zone della piazza per proseguire nel progetto che cambierà volto a una delle zone più caratteristiche e storiche del centro città. Resta da decidere come sistemare il tutto nella settimana del Festival, quando la piazza viene usata come ‘base’ dal pullman di Radio 2 oltre che per diversi eventi collaterali. C’è anche tutta la logistica legata al ‘red carpet’ ormai diventato un punto di riferimento per la settimana festivaliera. Ma se ne parlerà più avanti.