Sanremo: ricordato oggi il sacrificio di Norma Cossetto. Chiesta l'intitolazione di una via alla giovane studentessa

Si è svolta oggi, sabato 5 ottobre 2019, alle ore 11, in via Martiri delle foibe nella città di Sanremo, “Una rosa per Norma Cossetto”, la manifestazione promossa in tutta Italia dal Comitato 10 Febbraio per onorare la memoria della giovane istriana, seviziata e uccisa nel 1943 dai partigiani comunisti slavi.

L’evento che si è svolto con il patrocinio gratuito dell’amministrazione comunale, ha visto la presenza del consigliere comunali Giuseppe Faraldi, delle associazione nazionale alpini e dell'associazione ANVGD di Imperia.

Associazione culturale Et Ventis Adversis commenta così la giornata:

“È stata una cerimonia semplice e partecipata – dichiarano gli organizzatori dell'associazione ET VENTIS ADVERSIS abbiamo ricordato degnamente il sacrificio di Norma Cossetto, la giovane studentessa istriana che nel lontano 1943 venne sequestrata, stuprata e gettata in una foiba dai partigiani comunisti slavi. Dopo la deposizione di una rosa abbiamo ricordato ai presenti la vita e l’eroica fine della giovane studentessa.

È stata una manifestazione condivisa che è andata oltre gli schieramenti partitici e ha goduto dell’apprezzamento di tutti i cittadini. Per questo – concludono gli organizzatori – chiediamo all’amministrazione comunale di intitolare una via, una piazza o un giardino a Norma Cossetto, insignita della medaglia d’oro al merito civile. A sostegno di questa richiesta siamo pronti a d avviare una raccolta di firme tra la popolazione.”