Per i 40 della tratta ferroviaria Ventimiglia-Cuneo, Sergio Scibilia propone: “Apriamo un museo della Linea"

L’ex consigliere regionale Sergio Scibilia interviene sui 40 anni della tratta Ventimiglia-Cuneo, lanciando la proposta al Comune amministrato da Gaetano Scullino, di dare vita a un ‘Museo della Linea’. Domani, ricordiamo, per i festeggiamenti, un treno storico a vapore percorrerà la tratta.



“Domenica si festeggia un bel anniversario, - scrive - un bel momento per il nostro territorio. 40 anni fa la Val Roya è uscita dall’isolamento ferroviario e si è ridata vita alla ferrovia delle meraviglie. Fu una grande festa di popolo, tantissime persone festeggiarono il passaggio del treno, con presenza in tutte le stazioni. La ferrovia Ventimiglia-Cuneo diventò il simbolo dell’Unione tra Liguria e Piemonte, tra Imperia e Cuneo.

Un simbolo di amicizia, di scambi commerciali, di unione tra il Mediterraneo e le Alpi. Una cerniera che univa storie diverse ma con origini comuni. Oggi, dopo 40 anni, il simbolo è ancora vivo, è ancora attuale. AGB ha lavorato per celebrare questa data, con la Regione Liguria che ha messo impegno e sostegni finanziari attraverso l’assessore Gianni Berrino, grande protagonista.

Un ringraziamento al Comune di Olivetta che domani ci ospiterà per una ‘grande colazione in stazione’. Domani sarà festa, tanti momenti.

In questa occasione chiediamo un impegno al Comune di Ventimiglia: apriamo un Museo della Linea, raccogliamo tutti i documenti di oltre 90 anni di vita della ferrovia, i cimeli, le foto, le testimonianze.

Un simbolo che va mantenuto come esempio di un’Italia operosa, capace ed intelligente.

Apriamo un Museo per ricordare la città ferroviaria di Ventimiglia, una stazione che è stata al centro dell’Europa, luogo di lavoro e di vita".