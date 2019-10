Imperia: nell'ambito di 2 progetti linguistici, al Ruffini le lingue straniere si imparano sul campo

Ottobre è appena iniziato e dopo 3 settimane di scuola l’Istituto Ruffini tira le fila di 2 progetti linguistici che sono appena terminati. Il primo di cui si è scritto nei giorni scorsi è lo scambio con due College australiani, mentre il secondo è uno stage linguistico a Parigi, che ha coinvolto studenti di varie classi.



“In quest’occasione i ragazzi e le ragazze del Ruffini - spiegano dall'Istituto - sono state accolte da famiglie Parigine, con cui hanno condiviso la vita famigliare frequentando il mattino le lezioni di lingua commerciale, imparando a preparare un colloquio di lavoro, un CV, una lettera di motivazione, e un modulo di diritto del lavoro in Francia. Naturalmente lo stage ha anche offerto l’occasione di visitare qualche museo della capitale e ha fatto sì che ad ogni partecipante venisse rilasciato un certificato delle competenze raggiunte.

Il nuovo anno scolastico ha poi visto un’importante novità, sempre in campo linguistico, per l’Istituto che offre in due tra i suoi percorsi di studio con Relazioni Internazionali e Marketing e con il Tecnico Turistico la possibilità di studiare 3 lingue straniere. Il Ruffini, infatti unitamente con l’Istituto di Cultura Italo-Tedesca, organizzerà una giornata di ‘porte aperte’ nell’ambito della Deutsche Kulturwoche, per la giornata del 9 ottobre. Con l’occasione tutte le associazioni che aderiscono a tale iniziativa, dovranno proporre un’iniziativa culturale e il Ruffini, unica scuola, dedicherà la giornata alle certificazioni linguistiche.

Saranno organizzate lezioni dimostrative di lingua tedesca e l’ICIT di Imperia sarà lieto di accogliere tutti per un approfondimento sui corsi, sugli esami per il raggiungimento delle certificazioni A1 E A2 e di fornire materiale illustrativo.

Va sottolineato che la settimana della cultura tedesca è promossa dall’ambasciata tedesca a Roma con lo slogan 'non farmi muro', visto il ricorrere del trentennale della caduta del muro. Uno slogan che senz’altro colpisce in un momento come quello attuale in cui sempre più è importante entrare in contatto con culture e realtà differenti.

Ma, l’Istituto Ruffini non è solo lingue straniere, è appena rientrata, da un weekend di debate a livello nazionale, tenutosi ad Alessandria, una delle squadre della scuola e a breve una decina di studenti partiranno alla volta di Giannina, in Grecia, dove saranno protagonisti di un progetto Erasmus+ di debate internazionale insieme a colleghi Spagnoli Greci e Turchi”.