Anche il Comune di Sanremo sostiene la campagna 'Nastro Rosa': colorate le fontane cittadine (Foto)

Come ogni anno anche l'Asl 1 Imperiese aderisce alla Campagna Nastro Rosa della LILT, che dedica il mese di ottobre alla prevenzione dei tumori femminili. Sono state attivate con una serie di iniziative sul territorio.

Anche quest'anno, in occasione del mese rosa, il personale del Centro Screening della Asl 1 sarà presente nei distretti sanitari per fornire informazioni, consulenze e appuntamenti per gli screening di prevenzione del tumore al seno, al colon retto ed al collo dell'utero.

Illuminato di rosa, la sera e per tutto il mese di ottobre, a Sanremo è l'ospedale 'Borea'. Intanto anche il Comune sostiene l’iniziativa colorando di rosa lo ‘Zampillo’, la storica fontana all’incrocio tra via Roma e corso Orazio Raimondo, e quella di piazza Colombo.