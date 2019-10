A Camporosso 19esima edizione della Festa del Pensionato

“Dal Governo ci aspettiamo coraggio: servono risposte convincenti su lavoro, sanità, investimenti pubblici. Per rilanciare i consumi più soldi in tasca a lavoratori e pensionati" commentano dalla Cisl.



Oltre 500 persone si sono date appuntamento oggi a Camporosso, Località Bigauda, per la diciannovesima edizione della Festa del pensionato, organizzata dalla Fnp Cisl Imperia-Savona: un momento tradizionale per il sindacato, che in questo periodo dell’anno si rinnova in un evento che si è articolato attraverso momenti di dibattito, di confronto e altri di musica, divertimento e convivialità. Significativo il titolo della tavola rotonda, “Per il rispetto e la dignità degli anziani, la libertà e la democrazia”.



“Lavoro, sanità, investimenti pubblici e più soldi nelle tasche di lavoratori e pensionati: ci aspettiamo dal Governo scelte che vadano finalmente in questa direzione. Il sindacato sta lavorando per questi obiettivi, ulteriori silenzi non sarebbero più giustificabili” dice Luca Maestripieri, segretario generale Cisl Liguria. Il segretario generale Fnp Liguria Gianfranco Lagostena evidenzia un aspetto: “In Italia ci sono milioni di pensionati, ma agli occhi del Governo siamo diventati invisibili. Nei prossimi giorni torneremo a mobilitarci”.



Mentre Claudio Bosio, segretario generale Cisl Imperia - Savona focalizza l’attenzione anche su un altro punto: “Occorre intervenire sul tema della rivalutazione e perequazione delle pensioni anche per le generazioni future”. Mario Ivaldi, segretario generale Fnp Imperia-Savona, ha aperto il dibattito sottolineando proprio questi aspetto: “Bisogna tutelare i pensionati e il Governo deve dare risposte”.