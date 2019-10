Sanremo: crepa in un muro di via Padre Semeria, un abitante auspica immediati interventi

"Spero che l'amministrazione comunale, oggi a San Romolo per discutere i problemi di quella frazione, si sia ricordata anche di far stabilizzare il muro di contenimento dei giardini (pubblici dal 2008) in corrispondenza al civico 133 di via Padre Semeria, prima che qualcuno ci rimanga sotto. In Italia si chiudono le stalle quando i buoi sono scappati... Speramu ben.

Nella foto, il muro di contenimento crepato che si trova sulla scala di collegamento tra via Semeria e Via Flesia, più volte segnalato al Comune.

Dott. Giuseppe Persico".