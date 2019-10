Ventimiglia: questa mattina a Sant'Agostino la Messa di inizio anno scolastico per la 'Santa Marta'

Questa mattina, alla Chiesa di Sant'Agostino a Ventimiglia, è stata celebrata la Santa Messa di inizio anno scolastico per i bambini della scuola di Santa Marta.

Gli alunni della scuola primaria e dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia hanno animato la funzione celebrata da don Alessandro.

I bimbi hanno portato all'altare quattro doni: un mappamondo per gustare la bellezza, una sveglia per essere puntuali nei loro impegni quotidiani, un diario per affrontare i compiti con cura e dedizione e dei giochi per essere generosi e leali con tutti.