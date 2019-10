Ventimiglia: ecco le passate e le future attività degli 'Amici della Francia'

Una bella serata è stata vissuta il 3 ottobre da 13 componenti dell'Associazione Europea "Amici della Francia" in occasione del 12° rendez-vous Pizza+film (prezzo forfettario) a Bordighera (vedi foto Sorina). Un buon numero di Soci ha preferito quale dopo pizza assistere alla proiezione del film dedicato a Leonardo il genio del Rinascimento assiemealla vice Presidente M.me Mireille, mentre una minoranza, con il Presidente Eduardo Raneri ha seguito i divertenti cartoni animati del "Piccolo Yeti" ricchi di colore e fantasia (v.foto).



Il gruppo di studio sulla Storia e Letteratura francese operante nell'ambito dell'Associazione dal 1998, si ritroverà mercoledì 16 ottobre alle ore17.15 presso la Biblioteca Aprosiana di Ventimiglia per esaminare assieme a Mr.Jacques Buisson il contenuto del libro di Philippe Sollers (n.nel 1936) intitolato "L'étoile des amants" (La stella degli amanti). In attesa di conoscere le date dell'Inverno Musicale a Bordighera, sono stati fissati i rendez-vous con i tradizionali film di "Connaissance du Monde" (Conoscenza del Mondo) alla Sala St.Exupery di Mentone (rue de laRépublique). Mercoledì 13 novembre alle ore 14.30 con Carlos Lopez, autore del film documentario su Capo Verde, l'Oceano Atlantico e le coste del Senegal e mercoledì 11 dicembre ore 14.30, per rivedere lo splendore dei laghi italiani dalla Lombardia sino a Venezia (con passaggi a Verona e Padova) assieme al connazionale Mario Introia.



Per contatti e adesioni tel. (0184 298537 / 294260)