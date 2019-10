Il Compleanno del Molo 8.44 tra street food, shopping experience e musica

Quale miglior occasione se non il nono compleanno del Molo 8.44 di Vado Ligure per approfittare di una domenica all'insegna dello shopping e del divertimento?

Domenica 13 ottobre lo shopping center più grande della Liguria festeggia gli anni coinvolgendo grandi e piccini in una festa speciale con al centro una dolce sorpresa: un goloso pane e nutella che si svolgerà dalle ore 15.00 alle 19.00 e che vedrà protagonista Dj Carlito che allieterà il pubblico presente.

Ma non solo: infatti da venerdì 11 a domenica 13 sarà presente lo street food, pausa ideale per poter passare una giornata spensierata in famiglia immergendosi nella shopping experience vadese grazie all’apertura dei negozi dalle 9 alle 22 e per i più piccoli la possibilità di divertirsi con il luna park presente al primo piano.

Molo 8.44 si trova in via Montegrappa 1a Vado Ligure (SV) ed è aperto tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle 09.00 alle 20.00.

Per essere sempre aggiornati su eventi, iniziative e sconti, potete visitare il sito www.molo8.44.net, seguire la pagina facebook o il profilo instagram: @molo8.44shopping, oppure inviare un whatsapp con scritto MOLO ON al numero: 392 2674557