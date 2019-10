Sanremo: presidi anti incendio in fabbricati pubblici e scuole, via all’affidamento del servizio manutenzione per oltre 210 mila euro

Serve una costante manutenzione per i presidi anti incendio all’interno dei fabbricati pubblici e delle scuole di Sanremo. In particolare la massima attenzione è riservata alle scuole, dove la sicurezza è sempre al primo posto.

Proprio per questo il Comune ha di recente avviato la pratica per un nuovo affidamento del servizio manutenzione dei presidi per il lungo periodo che va dal secondo semestre del 2019 al primo semestre del 2021. La prima metà del servizio va dal secondo semestre 2019 al primo semestre 2020 per un importo di 105.416,50 euro, mentre la seconda parte va dal secondo semestre 2020 al primo semestre 2021 per un importo uguale. Il totale dei lavori ammonta, quindi, a oltre 210 mila euro (210.833 euro, per la precisione) per un anno più uno.

Dato l’importo dell’appalto Palazzo Bellevue procederà con l’affidamento in trattativa diretta con cinque operatori.