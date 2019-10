Ventimiglia: anagrafe, in corso la verifica degli archivi per individuare persone straniere iscritte, ma non reperibili

E' in corso un’accurata verifica degli archivi dell’anagrafe di Ventimiglia al fine di evitare che risultino iscritti soggetti non più reperibili, principalmente stranieri. Il cittadino straniero extracomunitario ha l’obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nel comune. La stessa deve essere presentata entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredandola del suddetto documento.

Coloro che non avessero ancora provveduto sono invitati a recarsi tempestivamente presso l’ufficio anagrafe al fine di regolarizzare la propria posizione. In mancanza di regolarizzazione entro 30 giorni dalla notifica al singolo da parte dell’ente, si provvederà alla cancellazione anagrafica del medesimo per irreperibilità.