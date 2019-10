Sanremo: in Comune la prima riunione del tavolo eventi e cultura “Lavoriamo su un calendario condiviso con una promozione coordinata” (Foto e Video)

Dopo l’annuncio ecco i primi lavori. Sì è svolta questa mattina nella Sala Giunta di Palazzo Bellevue la prima riunione del tavolo eventi e cultura voluto dall’assessore Alessandro Sindoni per il confronto con le realtà culturali, turistiche e promozionali della città. Insieme agli assessori Alessandro Sindoni e Silvana Ormea e al consigliere comunale Giuseppe Faraldi hanno partecipato: Casinò, Ariston, Orchestra Sinfonica, Club Tenco, Villa Nobel, Confcommercio, Confesercenti e Federalberghi.

In discussione i temi caldi per la promozione turistica della città che, come ha più volte sottolineato proprio Sindoni, deve sempre più identificarsi con la musica in tutte le sue forme. All’orizzonte, oltre alle manifestazioni natalizie e di fine anno, anche la 70ª edizione del Festival, compleanno che la città vuole (e deve) festeggiare a dovere.

I primi temi dei quali si è discusso sono stati l'organizzazione e la promozione degli eventi. L'intenzione è quella di stilare un calendario comune che sia condivisibile già diversi mesi prima, coma accade nelle maggiori località turistiche. Comune e operatori privati e non sono stati invitati a proporre il prima possibile le loro iniziative per la creazione di un calendario integrato ottenendo un doppio effetto: evitare che gli eventi si accavallino e promuovere il tutto con il nome di Sanremo a fare da garanzia.

In questa direzione anche la tecnologia potrebbe fare la propria parte. Allo studio (per il momento solo sulla carta) c'è anche una app che permetta a turisti e residenti di avere sempre a portata di mano il calendario degli eventi sanremesi con tutti i vantaggi del caso.

Entro un mese il tavolo tornerà a riunirsi per fare il punto sulle idee raccolte a seguito del primo incontro di oggi.