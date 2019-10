Sanremo: domani sera al Victory Morgana Bay scatta la stagione invernale ‘Season of Wonders 2019/2020’

Domani sera scatta ‘Season of Wonders 2019/2020’ al Victory Morgana Bay di Sanremo ovvero ‘The 7 wonders of the modern world’.

Quella del Victory sarà una stagione ispirata alle sette meraviglie del mondo moderno alla scoperta di luoghi dall'incomparabile bellezza, evocazione di civiltà lontane e di atmosfere suggestive. Chi parteciperà alle serate si farà trasportare dalla magia per vivere un sogno, un viaggio e un'avventura indimenticabili.

L’appuntamento di domani porterà a Petra in Giordania con il party che sarà ispirato al tema orientale e l'animazione avrà come tema ‘Harem… che Meraviglia!’. In consolle Andreino ‘The Voice’, Stefano Riva ‘Resident Dj’ dalle 23 (prima consumazione 15 euro e seconda 10). Entro l’una la prima consumazione 10 euro. Le serata è dedicata ad un pubblico Over 20.

Per informazioni 3355229385, 335 5231471 o 0184591620. Oppure sul sito www.victorymorganabay.it.