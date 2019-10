Entroterra dianese: la Pro Loco 'Alta Valle' organizza per domenica prossima la 3a edizione di 'Camminando mangiando'

La Pro Loco ‘Alta Valle Dianese’ organizza, per domenica prossima, la terza edizione di ‘Camminando Mangiando’, apprezzata manifestazione che porta quest’anno alla scoperta di Diano Borello e dei suoi scorci caratteristici lungo un percorso di circa 1,5 km accessibile a tutti.

La camminata inizierà dalla chiesetta di San Rocco per giungere in piazza San Michele degustando durante il cammino gustosi piatti tipici. Chi lo vorrà potrà seguire lungo tutto il percorso una preparata e simpatica guida che allieterà la compagnia con curiosità, aneddoti e approfondimenti culturali. Musiche di fisarmonica e di chitarra elettrica rallegreranno il cammino e in Piazza San Michele saranno i ‘Tintodeverano’, rock cover band che con simpatia concluderà la giornata.

Numerose le altre attrazioni: il gioco con le bocce, la gara di previsione, la pesca della fortuna per grandi e piccini ed una mostra di pittori in erba e di artisti locali. Appuntamento alle 12 e quota di partecipazione fissata a 15 euro.