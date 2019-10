Opinioni Soldi Expert: il peso della consulenza indipendente nel settore della finanza

Professionalità, assenza di conflitto di interessi e consulenza basata sulla Rete. È su questo che hanno puntato Salvatore Gaziano e Roberta Rossi Gaziano quando nel 2001 hanno fondato SoldiExpert SCF, tra le principali società di consulenza finanziaria del panorama italiano per esperienza e risultati.

La società, che conta oggi un team di sei persone, offre consulenza finanziaria indipendente a piccoli e grandi risparmiatori, con analisi indipendenti, valutazioni patrimoniali e consigli operativi per l’investimento del capitale.

L’offerta si snoda in consulenza personalizzata e consulenza di tipo generico, fornita attraverso portafogli modello che il cliente puà replicare autonomamente con la propria banca (non c’è quindi da dare i soldi a nessuno ma ciascun risparmiatore ha il controllo totale di tutto il processo e può operare con la propria banca). I servizi sono rivolti a tutti i risparmiatori italiani, poiché le comunicazioni avvengono per via telefonica o telematica e sono replicati da risparmiatori di tutte le regioni italiane e di tutte le età che cercano (e hanno trovato in questo partner) un’alternativa efficiente al canale bancario.



Oltre a supportare i propri clienti nell’individuazione dei migliori investimenti, i consulenti di SoldiExpert SCF si impegnano attivamente nella diffusione di notizie e analisi finanziarie indipendenti. Sul blog MoneyReport vengono pubblicati regolarmente consigli di investimento, contenuti informativi, analisi e opinioni Soldi Expert. Gli oltre 10 mila iscritti al SoldiExpert Club (la registrazione è gratuita) hanno accesso anche a podcast e video, e la possibilità di scaricare gratuitamente ebook e guide su come investire.



Non solo servizi di consulenza: gli esperti di SoldiExpert sono relatori nei principali eventi finanziari ed eventi in Italia dedicati alla consulenza finanziaria

Le analisi e opinioni Soldi Expert sono tenute in grande considerazione nell’ambiente finanziario. Testate quali La Verità, Milano Finanza, Corriere della Sera, Il Fatto Quotidiano, Il Secolo XIX e pure l’edizione italian della prestigiosa rivista Forbes si rivolgono agli esperti della SCF per conoscere il loro punto di vista su investimenti e strategie per la gestione del risparmio.



Di frequente Salvatore Gaziano e Roberta Rossi Gaziano (i fondatori di SoldiExpert SCF) sono chiamati come relatori in eventi di primo piano nel mondo della finanza. Il 5 aprile 2019 hanno preso parte alla conferenza YouFinance, tenutasi alla fine del progetto di formazione finanziaria INVESTI BENE, che li ha visti impegnati per oltre un mese. Alla fine del 2018 hanno tenuto una conferenza al Trading Online Expo, evento organizzato da Borsa Italiana, e la loro partecipazione è in programma anche per l’edizione 2019.



Professionisti che hanno acquisito tanta autorevolezza grazie all’impegno e al metodo adottato in oltre 20 anni di attività e ai risultati fatti raggiungere ai loro clienti, durante i quali le opinioni Soldi Expert si sono dimostrate lungimiranti anche perché spesso hanno anticipato casi di “risparmio tradito” grazie anche al coraggio delle opinioni espresse controcorrente (come i consigli dati non quando non servivano più a nulla ai risparmiatori di stare lontani da azioni di banche non quotate, diamanti d’investimento e molti prodotti finanziari collocati selvaggiamente e in conflitto di interesse da diverse banche e reti).

Lo confermano i risultati del loro lavoro, visibili su soldiexpert.com. Se siete curiosi di scoprire cosa possono fare per il vostro patrimonio, è possibile richiede un check up gratuito tramite il loro sito ufficiale.