“Bel regalo di stanotte. State attenti via Cavour all altezza dell’Oviesse hanno provato a entrare in negozio, scassinandi porta e serratura”.

Lo scrivono i titolari del negozio ‘Pretty Bijoux’ sui social network, dopo il tentati di furto di questa notte. “Ma in un negozio di bigiotteria cosa pensano di trovare?” termina il messaggio.