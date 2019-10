Vallecrosia: auto, moto e rifiuti abbandonati al parcheggio del cimitero, scatta la 'tolleranza zero', ora partono i verbali

Scatta la ‘tolleranza zero’ da parte delle forze dell’ordine per le auto e moto abbandonate, oltre ai rifiuti ingombranti, nella zona del cimitero di Vallecrosia.

Nelle ultime settimane alcuni residenti o semplici visitatori che si recano dai propri cari al vicino camposanto, ci avevano segnalato una situazione di degrado ormai insostenibile nel parcheggio, per i molti mezzi abbandonati ed in precarie condizioni anche sul piano igienico-sanitario. Ma anche l’abbandono di pneumatici ed altri rifiuti non rende la zona salubre.

Ieri non è passato inosservato l’intervento degli agenti della Polizia Provinciale che hanno eseguito una serie di verifiche sui mezzi lasciati da tempo nel parcheggio. Presi i numeri di targa e telaio, da lunedì prossimo partirà una vera e propria raffica di verbali nei confronti di proprietari delle auto.

Una situazione quindi presa in mano dalle autorità competenti che intendono risolverla per riconsegnare la zona a chi, giornalmente, utilizza il parcheggio per far visita ai propri cari al cimitero.