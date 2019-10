Alcune persone rimangono bloccate all’interno dell’ascensore nel palazzo dove ha sede l’Istituto San Paolo, in via Mameli a Sanremo ed intervengono i Vigili del Fuoco per liberarle.

Qualche momento di panico per le persone rimaste bloccate nell’ascensore ma, una volta dato l’allarme, in pochi minuti sono intervenuti i Vigili del Fuoco e tutti sono potuti uscire in sicurezza.