Dolcedo: 32enne perde il controllo dello scooter e muore picchiando violentemente contro il muro

Incidente mortale nella notte all’ingresso di Dolcedo, in via Calvi. Un uomo di 32 anni, L.O., è morto cadendo dallo scooter sul quale stava viaggiando, per cause ancora in via d’accertamento da parte dei Carabinieri della locale stazione.

Sul posto è prontamente intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza ed i Carabinieri ma, purtroppo, per l’uomo non c’è stato più nulla da fare. Al momento sono al vaglio diverse ipotesi per capire con precisione la dinamica del sinistro.

Tra le più accreditate quella che un animale possa aver tagliato la strada all’uomo che ha poi perso il controllo del mezzo, sbattendo violentemente contro un muro. L’incidente è avvenuto stanotte intorno alle 3.