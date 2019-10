Un altro piccolo pezzo di provincia di Imperia al ponte 'Morandi': ci sarà lo zampino di Stefano Boeri originario di Badalucco

Ora c’è l’ufficialità: sarà il team di architetti di Stefano Boeri 'Architetti - Metrogramma - Inside Outside' (Stefano Boeri, Andrea Boschetti, Petra Blaisse) con Mobility in Chain, Transsolar, Tempo Riuso, H&A Associati, Laura Gatti, Luca Vitone, Secondo Antonio Accotto, a realizzare il Masterplan di Rigenerazione del ‘Quadrante Val Polcevera’ e del nuovo parco urbano, denominato “Il Parco del Ponte”.

Dopo la verifica di tutti i requisiti, si è proceduto infatti all’aggiudicazione definitiva e si apre ora l’avvio di una fase di informazione e partecipazione, come da disciplinare di gara. Un percorso grazie al quale sarà possibile – insieme ai progettisti – incontrare cittadini, comitati, associazioni di volontariato, associazioni di categoria, stakeholders e tutti coloro che vorranno esporre perplessità, fornire consigli, idee, esprimere desiderata per la stesura finale del Progetto Urbano di rigenerazione.

Stefano Boeri, il cognome lo conferma decisamente, è originario di Badalucco in Valle Argentina e, circa 3 anni fa ha ricevuto la cittadinanza onoraria del piccolo centro dell’entroterra. Un altro piccolo spazio di provincia di Imperia, quindi, nei lavori relativi al ponte ‘Morandi’. “Abbiamo voluto portare il massimo dell’innovazione in campo energetico – ha detto Boeri - il massimo della qualità urbanistica, il massimo della ricerca sulla mobilità sostenibile, il massimo delle politiche sul verde urbano e la biodiversità in un luogo di Genova e dell’Italia che è stato colpito da una immane tragedia e che oggi merita di aprirsi ad un nuovo Futuro, senza però dimenticare -ecco il Cerchio Rosso di Acciaio che funge da percorso pedonale/ciclabile e abbraccia tutta la vallata- la sua Storia di luogo di lavoro, di gasometri, di indotto portuale”.

Martedì prossimo alle 12 verrà presentato pubblicamente il progetto del ‘Parco del Ponte’ dall’architetto Stefano Boeri.