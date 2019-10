Triora: chiuso da tempo in attesa dell'ultima autorizzazione il campo di tiro potrebbe spostarsi nell'entroterra dianese

Potrebbe cambiare sede l’associazione che gestisce il campo di tiro di Triora, piccolo centro dell’alta Valle Argentina. La notizia trapela in queste ultime ore e potrebbe essere particolarmente deleteria per il Triora e la sua economia, visto che l’associazione conta ben 170 aderenti, tutti praticanti lo sport del tiro con la pistola e che spesso si ritrovano nell’ex cava per dare sfogo alla propria passione.

Da tempo, infatti, il Poligono di tiro è chiuso, dopo le disposizioni del Sindaco Massimo Di Fazio, nonostante l’area (che è di proprietà privata) abbia passato tutti le verifiche previste per l'esercizio del tiro negli anni precedenti, ma oggi attenda l'autorizzazione ad alcuni lavori necessari all'ampliamento del campo.

Il club, tra l’altro intende aumentare comunque la sicurezza, come consigliato in una perizia di professionista del settore ma, purtroppo, al momento resta chiuso ai soci che, ovviamente, scalpitano con la dirigenza del club per poter tornare a sparare.

Ed ecco che, nelle ultime ore, si sarebbe fatto avanti un comune dell’entroterra dianese, che avrebbe offerto al sodalizio ora insediato a Triora, di spostare tutto in una loro area ad oggi abbandonata, anche al fine di rivitalizzare l'economia del piccolo borgo. L'offerta particolarmente allettante, viste anche le difficoltà ad operare nella Valle Argentina, potrebbe essere accolta dal club di tiro.

Se il club decidesse di spostarsi da Triora all’entroterra dianese ne risentirebbe anche l’economia della zona, visto che i soci si ritrovano spesso per allenamenti e gare del sodalizio, nell’ex cava, per poi spostarsi anche in paese. Al momento la dirigenza del club attende l’approvazione del progetto di variante dall’Unione dei Comuni di cui Triora è capofila. Ma, ovviamente, potrebbe anche decidere di spostare tutto quanto nel dianese.