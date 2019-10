Sanremo: stanno terminando le riprese del 'Draculo', con gli ospiti del centro Anffas Onlus (Foto)

Gli ospiti del centro Anffas Onlus di Sanremo stanno ultimando le riprese del film ‘Draculo’, un lungometraggio comico demenziale sullo stile delle opere del regista Mel Brooks.

‘Draculo’ è un progetto filmico che rientra nelle attività riabilitative proposte dal centro diurno di Sanremo che ospita oltre 20 persone con disabilità intellettiva e relazionale. Il film ispirato a ‘Dracula il vampiro’ del 1958 è stato riscritto per crearne una simpatica parodia. Le riprese sono iniziate lo scorso febbraio presso il centro diurno sito in via Borea 57 dove è stato allestito un vero e proprio studio cinematografico. Gli utenti oltre ad esibirsi davanti alla cinepresa come interpreti si stanno occupando anche dell'aspetto tecnico (utilizzo luci,carrello e altri mezzi) e della costruzione ed ideazione delle scenografie grazie alla supervisione di alcuni operatori Anffas e volontari che dedicano tempo e passione verso gli ospiti della struttura.

Il film sarà presentato nei primi mesi del 2020 nella città dei fiori e sarà divulgato nelle scuole. La storia narra del conte Draculo, ultimo vampiro rimasto in vita e delle gesta di alcuni ammazzavampiri intenti a sconfiggerlo. Così il regista ed educatore di Anffas Onlus Sanremo Riccardo Di Gerlando: "Il tema comico è un elemento essenziale da utilizzare in un contesto filmico interpretato da ragazzi con disabilità in quanto si allontana dai classici temi con sfumature patetiche e mielose. La comicità ribalta questa ‘triste’ visione con il suo forte intento di suscitare nello spettatore sorrisi e attraverso le interpretazioni dei ragazzi regalare emozioni di ogni tipo. L'attore con disabilità non farà ridere perché disabile ma susciterà reazioni diverse grazie alle sue abilità e capacità espresse. Anche il tema del mostro, Dracula appunto, viene presoironizzato grazie all'atmosfera comica del film e designa quindi un superamento della concezione del disabile, visto nei primi anni del cinema come creatura mostruosa in termini fisici ed intellettivi (Freaks, Elephant Man). Un concetto negativo ampiamente superato e un'opportunità fondamentale ed utile per generare opportunità e normalità,elementi che i nostri ragazzi desiderano fortemente".