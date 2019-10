Fattori climatici ed aria più fredda: ecco lo spettacolo della Corsica immortalata questa mattina da Cervo (Foto)

Anche oggi la Corsica si è presentata nel suo massimo splendore, alla vista dalla nostra provincia. E, questa mattina all’alba il fotografo Marcello Nan, l’ha ‘catturata’ con una serie di splendidi scatti.

Per noi liguri sono immagini consuete, ma rimangono interessanti per chi non ha la fortuna di abitare qui e godersi questi spettacoli. Vedere la cosiddetta ‘Isola di Bellezza’ all’orizzonte delle coste liguri è uno spettacolo abbastanza raro e mozzafiato che di solito capita in inverno, complice l’aria fredda portata dai venti che spirano dai settori settentrionali e la scarsa umidità. E qui possiamo riaprire la questione tra chi sostiene si tratti di un miraggio o di un fenomeno di rifrazione nei primi strati dell'atmosfera e chi, in base a calcoli, ritiene che noi stiamo osservando le sommità delle montagne dell'isola.

La distanza tra la nostra regione e l'isola francese è tra i 160 (da Bordighera) ed i 200 km e dal livello del mare da cui a volte si osserva l’isola, sarebbe impossibile, per via della curvatura terrestre, scorgere le rive opposte ma i rilievi montuosi possono essere visti. In particolare il monte Cinto, che raggiunge i 2.706 metri di quota rende più plausibile la spiegazione della visibilità reale: “Tanto più se, come nelle mie foto – scrive Nan - si effettua l'osservazione non in riva al mare ma sui rilievi. Ma lasciando da parte le spiegazioni ottiche, fisiche, orografiche mi piace continuare a ‘sognare’ o come dice il poeta ‘Seconda stella a destra, questo è il cammino. E poi dritto, fino al mattino. Poi la strada la trovi da te, porta all’isola che non c’è’.”