Imperia: immondizia abbandonata in via San Pio da Petrelcina, la lamentela di un nostro lettore (Foto)

Un nostro lettore, Gino Boffa, ci ha scritto per i molti rifiuti presenti da giorni in via San Pio da Petrelcina:

“Sono trascorsi già cinque giorni da quando transitando in via San Pio da Pietrelcina nel quartiere di Castelvecchio, per tornare a casa, notavo la presenza di un sacchetto di plastica oltre a alcuni cartoni e al classico mastello. A tutt’oggi gli stessi risultano ancora nella stessa posizione. Il camion passa quotidianamente a svuotare i contenitori. In questo Comune se la raccolta differenziata funzionasse come si deve e la raccolta fosse completa e puntuale si otterrebbero dei risultati miglior. Invece purtroppo in questa città stiamo andando alla deriva ovunque anche ovviamente per colpa di qualche cittadino maleducato”.