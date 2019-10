Ventimiglia: nuovo quadro di Giuseppe Henri Vinciguerra al Caffè bar Lume

Segnaliamo agli appassionati d'arte la new entry (un nuovo quadro) incorniciato fra tante cartoline di viaggio al Caffè bar Lume di via Sottoconvento 59 a Ventimiglia. Infatti, fra le opere di Angelo Vinciguerra (1929-2017) di ispirazione tropicale e non solo, figura ora (a sinistra nella foto del prof. Raneri) la 'Donna d'oriente' eseguita a tempera su cartoncino dal figlio di Angelo, al secolo Giuseppe Henri. Per eventuali contatti tel al n° 366 9788576.