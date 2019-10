Regione: Toti incontra il presidente dell'Abruzzo Marsilio "Disponibilità ad affrontare tematiche su gestione, sviluppo e promozione dei territori"

Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti è stato ricevuto oggi all’Aquila dal Presidente dell’Abruzzo Marco Marsilio per un confronto su temi d'interesse regionale. “Un incontro particolarmente proficuo e costruttivo – dichiara Toti – Da entrambe le parti è emersa la disponibilità istituzionale per affrontare una serie di tematiche che riguardano la gestione, lo sviluppo e la promozione dei rispettivi territori. Un incontro che ha consentito ad entrambi un utile scambio di vedute sulla vita amministrativa e organizzativa della rispettive istituzione regionale. Ringrazio il collega Marsilio per il dono di cui mi ha omaggiato: una riproduzione del rosone della Basilica di Santa Maria di Collemaggio, simbolo dell'Aquila e dell'Abruzzo”. A seguire, il presidente Toti ha incontrato il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi.