Camporosso: interventi di pulizia delle caditoie in vista delle piogge, circa 300 su tutto il territorio comunale

Interventi di pulizia a tutte le caditoie situate sul territorio di Camporosso. L’Amministrazione ha avviato una serie di lavori preventivi in vista delle piogge che arriveranno nei prossimi mesi. “Ci scusiamo per alcuni disagi che si stanno venendo a creare - ha spiegato il vice Sindaco Maurizio Morabito - ma si tratta di lavori necessari per la loro messa in sicurezza.”