Il Sanremo Baseball compie 70 anni, domenica la grande festa sul diamante di Pian di Poma

Domenica sul diamante di Pian di Poma a Sanremo, dalle 14, il Sanremo Baseball Club Asd festeggia 70 anni dalla costituzione dell'Associazione Sportiva. Durante l'evento che vedrà inizialmente impegnati i partecipanti in uno slowpitch sul campo, verranno consegnati i riconoscimenti agli atleti-giocatori di ogni categoria per la stagione agonistica 2019 e verranno ricordati con foto e filmati le persone e i momenti più importanti che hanno fatto la storia del Sanremo Baseball.

Un evento che cade in un momento a dir poco emozionante per il Sanremo Baseball con la promozione in Serie B ottenuta nello scorso weekend proprio sul campo di Pian di Poma.

Fu Marcello Malerbi (nato a Modena il 23 marzo 1931) che nel 1946, all'età di 15 anni, cominciò a trasmettere la passione del baseball, che aveva appreso dai soldati americani di stanza nel modenese, ai suoi compagni di scuola tutti più giovani di lui; Marcello proveniva da Sassuolo e si era stabilito a Sanremo perché il nonno materno, cagionevole di salute, consigliato dal suo medico curante, doveva trasferirsi in una località climatica “marina”. Marcello Malerbi insieme ai suoi compagni di scuola (Onetto, Devoto, i fratelli Rossi, Blengino, Gelasio...) ,a cui aveva trasmesso la passione del baseball, diedero origine al primo nucleo sportivo del Sanremo Baseball; questi giovani appassionati giocatori furono inizialmente guidati dal padre di Devoto che – sufficientemente benestante da poter tenere in piedi una squadra per il divertimento del figlio – si accollò gran parte delle spese. Fu poi l'amicizia con il politico Napoleone Cavaliere – allora Presidente della Polisportiva Sport Club Sanremo – a convincere tutti dell'opportunità di regolarizzare il gruppo e ufficializzarne la costituzione in forma societaria. Era la fine del 1949; l’anno successivo, con l’ingresso nella “Polisportiva Sport Club Sanremo”, la neo -costituita Società sportiva di baseball richiedeva ed otteneva l’adesione alla FIBAB (Federazione Italiana di Palla a Base) e partecipava ai primi incontri ufficiali. Capitava talvolta che i giovani giocatori di baseball facessero allenamento con i marinai delle navi americane che attraccavano a Sanremo e l'occasione era sempre gradita perché grazie alla generosità degli avversari era possibile usufruire di mazze, palline e materiale vario difficilmente reperibile in loco. Le squadre inizialmente giocavano sul terreno del campo ippico, poi sul campo comunale di calcio; solo nel 1975, quando è nato "pian di poma" con la terra degli scavi per l’autostrada dei fiori, è stato creato il campo di baseball e da allora il Sanremo Baseball gioca lì.

Nel 1984 il Sanremo Baseball è approdato in serie A, ma successivamente la FIBS ha rivisto i criteri di classificazione e nel 1986 la “Nazionale” diventa serie A e la precedente serie A diventa serie B. Il Sanremo Baseball nell’87 conquista la serie A ma non può accedervi perché manca l’illuminazione sul campo; nuovamente - nell’89 - il Club viene ammesso in serie A (a tavolino) ma rinuncia per mancanza di sponsor. Il 6/4/1991 inizia finalmente il campionato in serie A, contro la Fiorentina. Successivamente il Casino di Sanremo diventa lo sponsor ufficiale del Sanremo Baseball, ma quando qualche anno più tardi ritira il proprio supporto, l'Associazione Sportiva è costretta a rivedere i propri impegni e anche per motivi economici negli anni successivi partecipa a campionati di serie B e C. A chiusura della Stagione agonistica 2019, domenica 29/09 con la vittoria dei play off, sotto la direzione del Manager Filippo Paternò e del Coach Sefano Bottero, il Sanremo Baseball ha riacquistato il diritto di partecipare alla serie B.

Negli anni, sin da quando il Sanremo Baseball faceva parte della Polisportiva Sport Club Sanremo, alla guida dell'Associazione Sportiva si sono avvicendati vari Presidenti quali Napoleone Cavaliere, Mencarelli, Specogna, Balestreri, Ruggieri, Furfaro, Condò, Brezzo, Servetti/Tavanti, sino alla attuale Presidente l'Avv.Ines Cuzzocrea.