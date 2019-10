Altra importante novità per 'Area Sanremo 2019': voto palese per la fase finale del concorso che porta al Festival

Dopo il ritorno dei due posti al Festival della Canzone italiana e la gratuità delle iscrizioni, il nuovo corso di Area Sanremo procede con un'altra importante novità: sarà palese il voto dei giurati nella fase finale, i cui voti saranno resi pubblici.

"Mancano pochi giorni all'inizio delle audizioni - ha detto il direttore artistico Massimo Cotto - e la marcia di avvicinamento procede con l'introduzione di una novità significativa, una svolta quasi epocale nella storia di Area Sanremo. In pieno accordo con Livio Emanueli, presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica, abbiamo deciso di rendere palesi i voti della Commissione Artistica nella fase finale. Questo significa che, dopo la proclamazione dei vincitori, sul sito di Area Sanremo pubblicheremo i voti assegnati da ogni membro della Commissione ai cinquanta finalisti. Si tratta, a nostro avviso, di un passo importante non per garantire trasparenza, che è sempre stata presente anche nelle scorse edizioni, ma per renderla pubblica a tutti. La presenza di una Commissione così nobile nella sua formazione deve stimolare i ragazzi a dare il meglio di sé, sapendo che potranno trarre insegnamento dai giudizi, indipendentemente dal risultato finale".

