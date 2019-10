Il Comune di Ventimiglia, in relazione alla manifestazione organizzata per sabato prossimo da ‘Progetto 20k’, ha emesso un’ordinanza per consentire lo svolgimento regolare del corteo.

In Via Tenda, nel tratto compreso tra il cantiere RFI e largo Torino, dalle 8 e per tutta la durata del corteo sino al completo transito dello stesso, verrà istituito divieto di sosta e di transito a tutti i veicoli, salvo quelli di polizia e pronto soccorso