Ospedaletti: 'pirata' della strada investe un 80enne ex bagnino in via XX Settembre e fugge, indagini della Municipale

Investimento pedonale, questa mattina poco dopo le 9.15 in via XX Settembre ad Ospedaletti, a pochi passi dall’ingresso del Comune. Secondo quanto appurato dalla Polizia Municipale, un uomo di 80 anni, Augusto R. (un ex bagnino), è stato investito da una Hyundai a ridosso delle strisce pedonali da un’auto che, successivamente è fuggita via.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza che ha portato l’uomo investito all’ospedale di Sanremo, in codice giallo di media gravità. Ora gli agenti della Municipale della città degli aranci stanno svolgendo indagini per risalire al ‘pirata’ della strada, ascoltando i molti testimoni dell’incidente e visionando le telecamere presenti nella zona.

I testimoni hanno visto la targa dell'auto e l'hanno comunicato agli agenti che dovrebbero risalire a breve ai responsabili dell'incidente.