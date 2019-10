Aveva investito un bimbo a Sanremo, fuggendo subito dopo: 70enne condannato oggi in tribunale

È finito questa mattina il processo a carico di F.G.A. oggi 70 anni, automobilista sanremese accusato di non aver prestato soccorso al bambino. I fatti risalgono al 2015 e sono avvenuti in via Feraldi vicino a via Palazzo. Il giudice Francesca Minieri ha letto la sentenza questa mattina, condannando l'uomo a 9 mesi con pena sospesa.