Sanremo: sopralluogo con il sindaco Biancheri a Villa Zirio per i futuri uffici del Giudice di Pace

Sopralluogo questa mattina a Villa Zirio per prendere visione degli spazi che ospiteranno gli uffici del Giudice di Pace, attualmente in via Nino Bixio.

Alle verifiche odierne hanno preso parte, oltre al sindaco Alberto Biancheri, anche il procuratore Alberto Lari e il segretario comunale Tommaso La Mendola. In particolare il sopralluogo è servito per stilare la lista dei lavori necessari per realizzare gli uffici. Massima attenzione, ovviamente, alla voce sicurezza.

La soluzione di Villa Zirio è stata portata avanti con convinzione dall'amministrazione Biancheri per motivi sia logistici che economici. Al momento, infatti, il Comune paga un canone per l'affitto degli uffici di via Nino Bixio, spesa che verrà eliminata dopo il trasferimento a Villa Zirio.

Nelle prossime settimane si saprà qualcosa di più sulle tempistiche per la realizzazione del progetto.