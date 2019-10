Imperia: impegno del Consiglio regionale per l'Isah, Fp Cgil "Auspichiamo che i lavoratori confluiscano in Alisa"

“Apprendiamo con soddisfazione dell’impegno unanime assunto dal Consiglio Regionale a favore della tutela dei lavoratori Isah. I confronti dei mesi precedenti, al netto degli atti compiuti dalla Dirigenza della struttura, hanno rilevato grandi difficoltà ad espletare processi di mobilità esterna presso altri enti pubblici del territorio che non hanno la capienza per assorbire figure con i profili richiesti nell’attività di alta specializzazione che i lavoratori forniscono all’utenza imperiese”.

Intervengono in questo modo, per la Fp Cgil, Fulvia Veirana e Tiziano Tomatis, in relazione agli impegni presi dal Consiglio Regionale a favore dei lavoratori dell’Isah di Imperia. “L’impegno del Consiglio – proseguono - ci fa presagire che possa esserci un impegno forte della Regione a farsi carico dei lavoratori direttamente o attraverso Alisa, per poi consentirne il distacco presso la struttura. Questo creerebbe un precedente importante a tutela di tutti i lavoratori che dovessero essere coinvolti, loro malgrado, in processi di privatizzazione.

“Pensiamo che il Consiglio si debba esprimere – termina la Fp Cgil - con la stessa coesione, anche sullo stop alla privatizzazione di tutti gli ospedali pubblici. La Regione, infatti, non ha ancora stipulato nessun accordo a garanzia delle condizioni dei lavoratori coinvolti. Resti tutto fermo e la Regione si assuma tutte le responsabilità a tutela delle persone. Auspichiamo che l’assunzione degli impegni di ieri, sia un buon viatico per la tutela del lavoro in tutte le sue forme”.