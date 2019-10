Diano Marina: gli organizzatori non la invitano al WindFestival e la Croce Rossa non sarà al 'Villaggio dell'Emergency'

La Croce Rossa di Diano Marina non sarà presente al ‘Villaggio dell’Emergency’, che verrà allestito da oggi a domenica a Diano Marina per il ‘WindFestival 2019’.

La decisione non scaturisce dalla scarsa volontà della Cri, ovviamente, ma dal fatto che la stessa non sia stata invitata dall’organizzazione e dal breve tempo intercorso dalla notizia, pubblicata invece dai media. “La Croce Rossa Italiana di Diano Marina – evidenzia il Comitato - ha appreso dai media della sua presenza nel villaggio dedicato all’emergency, per partecipare attivamente alle simulazioni di soccorso dedicate alle famiglie e ai bambini. Essere venuti a conoscenza della partecipazione all’iniziativa a mezzo stampa e in assenza del mancato invito da parte dell’organizzazione in tempi utili ci ha sorpreso e il breve tempo intercorso fra la pubblicazione della notizia e l’inizio della manifestazione non permette ai Volontari del Comitato di poter partecipare all’iniziativa”.

Il Consiglio, anche a nome dei Volontari, si scusa con il pubblico per la mancata presenza della Croce Rossa Italiana alla manifestazione.